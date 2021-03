Napoli, nuova tegola per Gattuso: altro infortunio in allenamento

Arriva un'altra notizia non positiva per Gennaro Gattuso. David Ospina si è infatti infortunato alla mano sinistra nel corso dell'allenamento odierno a Castel Volturno.

Gli esami hanno evidenziato per il portiere colombiano un’infrazione del quarto dito.

Le sue condizioni - rende noto il Napoli - saranno rivalutate tra una settimana. L'estremo difensore sudamericano, dunque, salterà sicuramente il match con il Crotone e a questo punto anche il recupero con la Juventus.

Problemi anche per Diego Demme: il centrocampista ha svolto lavoro differenziato in palestra e piscina per una infiammazione al tibiale posteriore della gamba sinistra.

Rrahmani e Petagna hanno svolto parte di lavoro in gruppo e parte personalizzato.