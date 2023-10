Infortunio Osimhen, parla il ct della Nigeria: “Victor non sta molto bene. Siamo in contatto con il Napoli” | VIDEO

Arrivano le prime indiscrezioni sulle condizioni di Victor Osimhen. L’attaccante del Napoli è uscito dal campo all’inizio del secondo tempo del match amichevole tra la sua nazionale e l’Arabia Saudita a causa di un problema fisico.

Il ct della Nigeria Jose Peseiro ha parlato a Omasports della situazione del centravanti azzurro: “Victor non sta molto bene. Adesso farà una risonanza magnetica per verificare la situazione. Siamo in contatto con il Napoli. E’ un giocatore fantastico. Il Napoli ha bisogno di lui e anche noi”.