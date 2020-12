Mertens, infortunio dopo pochi minuti: il belga esce in lacrime

Non parte bene per gli azzurri Inter-Napoli. Dries Mertens è uscito dopo soli 15 minuti di gioco per un infortunio che lo ha ridotto in lacrime.

L'attaccante azzurro ha patito un problema alla caviglia, probabilmente una distorsione. Non è chiara al momento la gravità del problema che non pare comunque di poco conto vista la reazione dell'attaccante azzurro.