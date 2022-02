Infortuni Lobotka e Politano, il comunicato ufficiale del Napoli

Il Napoli ha diffuso un comunicato ufficiale sulle condizioni di Matteo Politano e Stanislav Lobotka, entrambi usciti acciaccati dalla partita di sabato tra gli azzurri e l'Inter al maradona.

"Nella mattinata Matteo Politano si è sottoposto a esami clinici e strumentali - scrive il club partenopeo - che hanno evidenziato una elongazione del muscolo soleo della gamba destra". "Esami anche per Stanislav Lobotka - prosegue il comunicato - i cui esiti hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. I calciatori hanno già iniziato l’iter riabilitativo".

Entrambi salteranno almeno sia Il prossimo impegno di Europa League contro il Barcellona (giovedì alle 18.45 al Camp Nou) che quello di campionato col Cagliari in terra sarda. Ci dovrebbe essere in campo uno tra Elmas e Ounas per l'esterno d'attacco (Lozano è infortunato) e Anguissa - rientrato ormai dalla Coppa d'Africa - per il centrocampista slovacco.