Tegola Napoli: Kvaratskhelia salta l'Atalanta per infortunio

Brutte notizie per Luciano Spalletti in vista dell'importantissima sfida di campionato contro l'Atalanta. Khvicha Kvaratskhelia, infatti, non sarà del match contro gli orobici per un problema fisico.

L'attaccante georgiano non prenderà parte alla trasferta in Lombardia con la squadra a causa di un episodio di lombalgia acuto.

A Bergamo sarà assente ancora anche Rrahmani, che nella seduta di allenamento del venerdì ha fatto terapie e palestra.