Sospiro di sollievo per il Napoli, è lieve l'infortunio rimediato da Insigne

Nulla di grave, per fortuna, per Lorenzo Insigne. Il capitano del Napoli era stato costretto a uscire dal campo nel corso della sfida di Europa League contro la Real Sociedad. Si temeva un lungo stop e invece - come conferma la società con un tweet - si tratta di una lieve "contrattura alla coscia sinistra". Difficile dunque, ma non più impossibile, che il capitano recuperi per la partita di domenica contro il Sassuolo. Le sue condizioni saranno valutate domani (sabato 31 ottobre).

