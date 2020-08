Infortunio Insigne, le ultime notizie: domani gli esami

Sarà domani il giorno in cui Lorenzo Insigne e i tifosi del Napoli avranno il verdetto sull'infortunio rimediato contro la Lazio dal capitano azzurro.

Finita la stagione di Serie A la speranza è che l'attaccante partenopeo possa essere in campo contro il Barcellona sabato prossimo, una delle partite più importanti di questo 2020 del Napoli.

Insigne sarà sottoposto infatti a una risonanza magnetica per capire l'entità della possibile infiammazione pubica, nonché capire se ha un problema muscolare rilevante all'adduttore oppure se si tratta di una semplice contusione.

Per oggi il giocatore ha fatto terapie, in attesa degli esami. In caso di esito negativo la stagione del ragazzo si sarà conclusa ieri con la Lazio, e per Gennaro Gattuso sarà il momento di ridisegnare un attacco ad hoc per la sfida coi blaugrana.