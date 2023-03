Nazionali, si fa male un giocatore del Napoli. Rispedito a casa, Spalletti in apprensione

Non arrivano buone notizie in casa Napoli. Un infortunio nella sosta per le nazionali priva infatti Luciano Spalletti di un calciatore.

Si tratta del terzino destro Bartosz Bereszynski, che ha rimediato un infortunio nella selezione della Polonia e tornerà a Napoli per capirne meglio l’entità.

Il Ct polacco Santos ha già convocato Puchacza al suo posto.

Non è al momento nota l'entità di quanto rimediato dal sostituto in difesa del capitano azzurro Giovanni Di Lorenzo.