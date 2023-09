Matteo Politano ha lasciato il ritiro della Nazionale per aver riportato, ieri nel match con la Macedonia del Nord, un risentimento muscolare al tricipite surale destro. L'esterno del Napoli farà rientro al proprio club per seguire le cure del caso.

Il Ct Luciano Spalletti, considerata la diagnosi medica, ha deciso di rilasciare il calciatore al club, "nell’ambito di un costruttivo rapporto di reciproca collaborazione". Anche Gianluca Mancini ha fatto ritorno a Roma per affaticamento muscolare.

In vista della gara degli Azzurri in programma martedì con l’Ucraina, valutate anche le precedenti rinunce a Pellegrini e Chiesa, il Ct ha convocato Riccardo Orsolini (Bologna), che raggiungerà nel pomeriggio il centro sportivo di Milanello, dove la Nazionale è in ritiro da ieri notte.