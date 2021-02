Napoli, il punto sugli infortunati: buone notizie da Mertens

Buone notizie per Gennaro Gattuso da Dries Mertens. L'attaccante azzurro, rientrato ieri dal Belgio, ha svolto l'intera seduta di allenamento odierna con il gruppo e dovrebbe tornare a disposizione per il match di Europa League contro il Granada.

Per quanto riguarda gli altri infortunati, Ospina ha svolto lavoro personalizzato in campo. Hysaj e Demme hanno svolto in parte lavoro personalizzato e parte in gruppo. Petagna personalizzato in campo. Manolas e Lozano terapie e lavoro personalizzato in campo e palestra.

Le condizioni di Osimhen

Victor Osimhen in mattinata si è sottoposto ad esami clinici e ad accertamenti diagnostici presso la Clinica Pineta Grande con il Dottor Alfredo Bucciero e il Dottor Elpidio Pezzella, che hanno dato esito negativo. Il giocatore osserverà alcuni giorni di riposo e riprenderà in maniera graduale gli allenamenti. Le condizioni del calciatore - rende noto il Napoli - verranno valutate quotidianamente.

In diretta a Punto Nuovo Sport Show, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto il dott. Alfredo Bucciero, primario del reparto di neurochirurgia della Clinica Pineta Grande: “Osimhen è in ottime condizioni fisiche, ha fatto una risonanza magnetica, sia del cranio sia della colonna vertebrale e non c’è nulla di neurochirurgico in atto. Ha da poco finito un elettroencefalogramma e aspettiamo i risultati. Il ragazzo dal punto di vista neurochirurgico sta bene e non vede l’ora di tornare in campo. Il protocollo UEFA però esprime tempistiche sul recupero del trauma cranico. Il protocollo prevede un riposo da qualche giorno a qualche settimane. Credo non ci vorrà molto, anche se il dott. Canonico potrà dare maggiori informazioni. Io credo che per la fine della settimana possa rientrare come attività fisica e di allenamento, ma in campo ho qualche difficoltà a pensarlo. La gestione diretta, comunque, è del dottor Canonico. È un ragazzo molto ma molto motivato. Non vede l’ora di rientrare. Lui vorrebbe rientrare oggi, ma in questi casi, siccome ha preso un colpo importante, un altro colpo a breve termine non sarebbe positivo. Posso dire, in ogni caso, che sta bene sia da un punto di vista generale, sia da un punto di vista neurologico. I risultati della risonanza magnetica? Beh un trauma come l’ha avuto lui poteva mettere in evidenza un ematoma. Noi non abbiamo lasciato nulla al caso. L’esame principe è la risonanza magnetica e non ha messo in evidenza nulla che ci faccia pensare a qualcosa di negativo”.