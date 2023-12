Napoli, non arrivano buone notizie per Mazzarri da Castel Volturno: problemi per due azzurri

Non arrivano notizie positive per Walter Mazzarri a pochi giorni dalla sfida decisiva in Champions League contro il Braga. Nella seduta di allenamento del sabato Cajuste ha effettuato lavoro personalizzato in palestra in seguito a un trauma distorsivo al ginocchio accusato nel corso della partita contro la Juventus.

Pierluigi Gollini, invece, è rimasto a casa a scopo precauzionale per un leggero stato influenzale. Mario Rui, il cui rientro è atteso per via dell'emergenza sulla corsia mancina, ha svolto, invece, lavoro personalizzato in campo.