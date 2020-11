Napoli, Bakayoko si riaggrega al gruppo. Terapie e lavoro personalizzato per Osimhen

Arriva finalmente una buona notizia per Rino Gattuso in vista del big match di domenica prossima contro il Milan. Tiemouè Bakayoko si è infatti riaggregato al gruppo, dopo i malesseri influenzali dei giorni scorsi, svolgendo lavoro personalizzato in campo unitamente a Lozano, Fabian Ruiz e Mario Rui, rientrati dagli impegni con le nazionali.

Victor Osimhen, invece, ha svolto terapie e lavoro personalizzato in palestra e campo.

Si attende ora il rientro di Rrahmani, uscito per un problema fisico durante l'ultimo match disputato con il Kosovo, per valutare le sue condizioni.