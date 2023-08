Napoli, problemi anche per Anguissa: solo lavoro in palestra per Kvara e Osimhen

Non è un momento fortunatissimo per il Napoli dal punto di vista degli infortunati. Anguissa non ha svolto la seduta di allenamento di questa mattina per un risentimento muscolare alla gamba destra.

Kvaratskhelia, Saco e Osimhen hanno svolto lavoro personalizzato in palestra. Personalizzato in campo, invece, per Olivera. Piscina infine per Mario Rui, Zedadka e Gaetano.

Gollini, inoltre, non si è allenato per uno stato influenzale.