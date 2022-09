Napoli, le ultime da Castel Volturno sugli infortunati: le condizioni di Osimhen e Politano

Prosegue a Castel Volturno la preparazione del Napoli in vista del match di campionato contro il Torino, in programma alla ripresa del campionato dopo la sosta per le nazionali.

A tenere banco in casa azzurra sono le condizioni degli infortunati Victor Osimhen e Matteo Politano. Il primo, nella seduta del venerdì, ha svolto terapie e personalizzato in campo, mentre il secondo ha fatto terapie e allenamento personalizzato in palestra.

Le buone notizie per Luciano Spalletti arrivano, invece, da Diego Demme, che ha ripreso ad allenarsi regolarmente in gruppo.