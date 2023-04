Napoli, il punto sugli infortunati: le ultime dall'infermeria azzurra

Il giorno dopo l'eliminazione dalla Champions League per mano del Milan, il Napoli è costretto a fare la conta degli infortunati sul campo nel match contro i rossoneri.

Mario Rui si è sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una infrazione della testa del perone destro. Anche Politano si è sottoposto ad accertamenti che hanno riportato una distorsione di primo grado della caviglia sinistra.

Per Rrahmani, invece, una lieve distorsione della caviglia destra. Per quanto riguarda Giovanni Simeone, assente dal match contro il Lecce, l'ex Verona ha svolto lavoro individuale in campo.

Gli azzurri riprenderanno gli allenamenti venerdì, in vista della trasferta a Torino contro la Juventus.