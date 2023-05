Infantino: “Scudetto Napoli? Maradona starà festeggiando”

Scudetto del Napoli? È bello pensare anche a Maradona in questo momento, starà sicuramente festeggiando insieme a tutti quelli che amano il Napoli e il calcio. Complimenti a tutta la squadra, a De Laurentiis, a Spalletti e a tutti quelli che hanno lavorato a questo progetto". Lo ha detto il presidente della Fifa Gianni Infantino a 'La politica del pallone' su Gr Parlamento, sullo scudetto conquistato dal Napoli con un pensiero su Maradona.

"Ad averne di Napoli in Italia e non solo. Io pensavo che vincesse lo scudetto già l'anno scorso perché la vidi contro la Lazio e mi impressionò. Quest'anno ha vinto meritatamente e ha fatto bene anche in Europa dando immagine di una squadra propositiva e virtuosa anche dal punto di vista delle società".