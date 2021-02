Napoli, doppia tegola per Gattuso: altri due infortuni in casa azzurra

Piove sul bagnato per il tecnico in vista del big match contro la Juventus

Piove sul bagnato in casa Napoli. Il match contro l'Atalanta ha lasciato ulteriori strascichi per l'infermeria azzurra. Oltre che per Hysaj, uscito anzitempo nel corso del match, anche Demme ha accusato problemi fisici.

Hysaj si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una distrazione di primo grado del muscolo gastrocnemio della gamba sinistra. Il terzino ha già iniziato il percorso riabilitativo.

Elongazione al quadricipite della coscia sinistra, invece, per Demme. Il centrocampista ha iniziato le terapie e sarà valutato quotidianamente.

Gattuso, dunque, dovrà rinunciare con ogni probabilità ad entrambi per il big match di sabato contro la Juve.