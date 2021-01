Napoli, Insigne e Gattuso incontrano i tifosi: "Sono stato male per 3 giorni dopo la Juve"

Confronto sereno all'esterno dell'hotel che ospita la squadra: dai tifosi parole di incoraggiamento per gli azzurri e per il tecnico

Il capitano del Napoli Lorenzo Insigne ed il tecnico Gennaro Gattuso hanno incontrato in serata una delegazione ultras all'esterno dell'hotel nel centro cittadino che ospita il ritiro degli azzurri. Confronto sereno e parola di incoraggiamento da parte dei tifosi per la squadra e per l'allenatore.

"Sono stato male per tre giorni dopo la partita con la Juve. A volte leggere tante cose sui social può influire sui ragazzi più giovani. Io ci tengo troppo questa maglia e non voglio perdere", le parole del capitano azzurro ai tifosi.