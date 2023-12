Incontro De Laurentiis-Spalletti: "Mi devi sempre invitare in campagna" | VIDEO

Aurelio De Laurentiis e Luciano Spalletti si sono incontrati a Milano in occasione del Gran Galà del Calcio Aic. Sky Sport ha pubblicato sui social un video in cui si vede il presidente del Napoli conversare con l'ex tecnico azzurro: "Mi devi sempre invitare in campagna per una bella rimpatriata per il Napoli. Tanto fino a marzo non hai partite con la nazionale. E' difficile vero allenare una nazionale?". Presente anche il vicepresidente Edoardo De Laurentiis.