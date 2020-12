Napoli, incontro De Laurentiis-Agnelli a Firenze: il motivo

Aurelio De Laurentiis e Andrea Agnelli si sono incontrati a Firenze nel tardo pomeriggio di domenica. Si è trattato del primo incrocio tra il presidente del Napoli e quello della Juventus dopo la sentenza del Collegio di garanzia del Coni, che ha accolto il ricorso del club partenopeo sulla vicenda del match non giocato lo scorso 4 ottobre.

De Laurentiis ed Agnelli si sono incontrati in un hotel del capoluogo toscano per una riunione della commissione della Lega Serie A relativa ai fondi d'investimento per la creazione della media company con la cordata CVC.

Al summit - come riferito dalla Gazzetta dello Sport - hanno partecipato anche Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega, Guido Fienga per la Roma, Claudio Fenucci per il Bologna e Stefano Campoccia per l'Udinese.