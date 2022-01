Malcuit e l'incidente d'auto, il messaggio sui social: "Va tutto bene, niente di serio"

Non ha riportato fortuntatamente conseguenze il difensore del Napoli Kevin Malcuit dopo l'incidente d'auto avvenuto nella serata di venerdì a Sant'Antimo, nel corso del quale si è danneggiata la vettura a bordo della quale viaggiava il calciatore.

Malcuit ha voluto tranquillizzare tutti nelle scorse ore sui social, ringraziando per i messaggi ricevuti in una storia su Instagram: "Grazie per i vostri messaggi. Va tutto bene. Solo danni materiali, niente di serio".

Il francese ha poi risposto scherzosamente anche ad un tifoso che si offriva di prestargli la sua auto: "Grazie, ma io adesso prendo una bicicletta che è meglio!".