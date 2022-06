Inchiesta trasferimento Osimhen, interrogati due ex calciatori del Napoli

Due agenti di polizia francese, la guardia di finanza. La visita a Castel Volturno delle forze dell'ordine, martedì, ha reso concreta l'inchiesta a proposito del trasferimento di Victor Osimhen dal Lille al Napoli, per la quale Aurelio De Laurentiis è indagato per falso in bilancio. Una vicenda che la giustizia sportiva ha già archiviato, ma sulla quale quella ordinaria – italiana e francese – vuole vederci chiaro.

Al momento sono stati ascoltati dagli inquirenti i calciatori ex Napoli Liguori e Palmieri, poi toccherà all'altro primavera Manzi, e al portiere greco anche ex Udinese Karnezis. È l'insieme delle contropartite tecniche valse 20 milioni nel trasferimento del nigeriano dai francesi all'ombra del Vesuvio.

A quei 20 milioni il Napoli ne ha poi aggiunti altri 50 pagati cash. I primi sono una plusvalenza di 19,9 milioni per il club di De Laurentiis, ed è proprio quella che gli inquirenti ritengono sia fittizia. In Francia quattro dirigenti del Lille sono sotto inchiesta, tra cui l'ex presidente Gerard Lopez.

Pare si stia valutando se ascoltare lo stesso Victor Osimhen.