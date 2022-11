Inchiesta su presunte false fatturazioni, le richieste della Procura per De Laurentiis e altri 'big' del calcio italiano

Aurelio De Laurentiis e altri 'big' del calcio italiano come Adriano Galliani e Antonio Percassi, tra gli altri, rischiano una condanna nel processo che ipotizza presunte false fatturazioni nella gestione dei rapporti fra i club e gli agenti dei calciatori negli anni fra il 2009 e il 2014.

Per il patron azzurro - come riferisce Repubblica Napoli - imputato per una presunta fattura falsa che avrebbe comportato, secondo gli inquirenti, una presunta evasione di 8 mila euro di Iva relativa all’acquisto di Emanuele Calaiò dal Siena nel 2013, i pm Stefano Capuano e Danilo De Simone hanno chiesto un anno di reclusione.

La pena più severa, due anni e otto mesi di reclusione, è stata chiesta per l'agente di calciatori Alessandro Moggi. Tutti hanno sempre respinto le accuse e si preparano ora a replicare attraverso le arringhe dei loro avvocati difensori.

Per altri presidenti di società, tra cui Claudio Lotito, invece, la Procura ha chiesto l’assoluzione, così come per tutti i calciatori coinvolti nel processo, fra i quali l’ex attaccante del Napoli Ezequiel Lavezzi.

La Procura - spiega La Repubblica - ipotizza il reato di “utilizzo di fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti” per il meccanismo in base al quale l’agente del calciatore, al momento di una compravendita, figurava nella veste, ritenuta fittizia dagli inquirenti, di consulente della società.

I pm hanno chiesto la prescrizione per i fatti commessi fino 2011, non per quelli risalenti ai periodi successivi. La parola ora passa alle arringhe degli avvocati difensori. De Laurentiis è assistito dall’avvocato Fabio Fulgeri. La sentenza è prevista per il 2 febbraio prossimo.