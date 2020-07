Mertens: "Spero che Immobile non batta il record di Higuain"

Parlando ai microfoni di Sky Sport 24, Dries Mertens ha affrontato il tema dell'ultima sfida di campionato contro la Lazio e del collega Ciro Immobile, in lizza per eguagliare o battere il record di Gonzalo Higuain con il Napoli di 36 reti in campionato.

"È fortissimo, si tiene su alti livelli da diverse stagioni. Non è solo quest'anno, sono già diverse stagioni che fa bene. È un giocatore fortissimo e lo sappiamo, sono contento per lui ma spero che non batta il record di Higuain perché significherebbe prendere un gol da lui sabato. E penso che sia contento di finire così", ha affermato l'attaccante belga.