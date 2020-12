Il Napoli si qualifica se: tutte le combinazioni utili agli azzurri per il passaggio del turno

Sarà l'ultima giornata del gruppo F di Europa League a decidere quali saranno le due squadre ad accedera alla fase ad eliminazione della seconda competizione continentale per club.

Attualmente la situazione nel girone vede il Napoli in testa alla classifica con 10 punti, seguito da Real Sociedad e Az a 8. Ultimo e già fuori dai giochi il Rijeka, con un solo punto.

Agli azzurri basterà non perdere in casa contro gli spagnoli per guadagnare il passaggio ai sedicesimi. In caso di vittoria, Insigne e compagni sarebbero aritmeticamente primi. In caso di pareggio e di contemporaneo successo dell'Az sul campo del Rijeka, invece, gli uomini di Gattuso finirebbero secondi per via degli scontri favorevoli agli olandesi.

In caso di mancata vittoria della squadra di Slot in Croazia, il Napoli potrebbe addirittura concedersi il lusso di perdere contro la Real Sociedad, accedendo comunque al turno successivo.