Higuain: "L'odio e gli insulti tornano indietro. In 8 partite contro il Napoli ho fatto 6 gol"

Gonzalo Higuain torna a parlare della sua esperienza nel calcio italiano e del famoso trasferimento dal Napoli alla Juventus su cui tanto si è detto. L'attaccante argentino, nel corso di un'intervista rilasciata a TyC Sports, ha rivelato alcuni retroscena: "È stato molto difficile per me prendere la decisione, perché sapevo tutto ciò che avrebbe comportato, ma non ne ho mai dubitato. Ho scelto bene, perché il primo anno siamo arrivati ??in finale di Champions League. L'unica volta che ho potuto disputarla".

"Tutto è iniziato quando è arrivata una sensazione nel mio corpo. Avevo fatto il record di 36 gol in una stagione, avevamo una grande squadra che giocava alla grande e non potevamo essere campioni. Cos'altro c'era da fare? Venire alla Juventus e dire che ha pagato la clausola da 94 milioni di euro per avermi, è stato un onore e una ricompensa per quello che aveva fatto", ha aggiunto il "Pipita".

Higuain ha poi parlato anche della reazione dei tifosi del Napoli: "Gli sono tornati l'odio, il risentimento e gli insulti perché in otto partite contro ho segnato sei gol".

Non è mancata anche una frecciata per il vicepresidente azzurro Edoardo De Laurentiis per alcune sue dichiarazioni prima di un Napoli-Juventus: "Mi ero rotto la mano e ha dichiarato che era un peccato che non avrei giocato, perché voleva vincere con me in campo. Abbiamo vinto e per di più ho segnato un gol".