Verona-Napoli: Raspadori al centro dell'attacco, Elmas neanche in panchina

È il giorno di Hellas Verona-Napoli, partita (via alle 15) in cui gli azzurri sono chiamati a riscattarsi dopo la prestazione molto negativa contro la Fiorentina e le polemiche che ne sono seguite.

Il Verona di Marco Baroni gioca con un 3-4-2-1: in porta Montipò; in difesa Amione, Magnani, Dawidowicz; a centrocampo Faraoni, Hongla, Folorunsho, Doig; in attacco Serdar e Ngonge con Djuric terminale offensivo. Garcia schiera il Napoli col consueto 4-3-3: Meret in porta; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan e Mario Rui in difesa; Cajuste, Lobotka, Zielinski a centrocampo; Politano, Raspadori e Kvaratskhelia.

In panchina per gli azzurri manca Elmas (per motivi da chiarire) e ritorna Demme. Assenze pesanti in casa Napoli: mancano Anguissa, Osimhen e Juan Jesus. Tornato Rrahmani (fuori dalla partita col Braga), giocano rispetto al solito Mario Rui per Olivera, Cajuste prende il posto di Anguissa, Raspadori punta centrale e non Simeone.

Tensioni prima della gara a Verona

Stamattina si erano verificate tensioni tra tifosi del Napoli giunte a Verona per assistere alla partita e forze dell'ordine. Gli episodi hanno avuto luogo tra la stazione ferroviaria e lo stadio Bentegodi. Secondo quanto riportato dalle agenzie, alcune decine di tifosi partenopei avrebbero "creato disagi" tra la stazione ferroviaria di Porta Nuova e zona Fiera, dove pare gli ultras abbiano lanciato fumogeni. Alcuni di essi sono stati bloccati e portati in Questura per l'identificazione. Sul posto anche la municipale veronese per gestire la viabilità.

Intanto intorno alle ore 10 sostenitori del Verona, nei pressi del parcheggio davanti alla Curva Nord dello stadio, sono venuti a contatto con una cinquantina di tifosi del Napoli.

Sono 3.223 i biglietti venduti alla tifoseria napoletana per assistere al match di oggi.