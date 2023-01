Inter-Napoli, le parole di Handanovic all’arbitro Sozza fanno il giro del web

Stanno facendo il giro del web le parole pronunciate dal portiere dell'Inter Samir Handanovic all'arbitro Sozza prima dell'inizio del match contro il Napoli nel sottopassaggio del Meazza.

"Sozza, mi raccomando fischia pochissimo oggi eh", dice l'estremo difensore nerazzurro. Il video nelle ultime ore è diventato virale sui social.

Sull'accaduto si è espresso anche il noto giornalista Antonello Perillo, vice direttore nazionale Tgr Rai via Twitter, condividendo le immagini.

Oggi #Kvaratskhelia non si è potuto allenare per i dolori dopo i falli subiti ieri sera in #InterNapoli. A #Napoli polemiche accese per l’arbitraggio di #Sozza. A riaccenderle anche questo video che ha protagonista #Handanovic con una frase infelice rivolta all’arbitro ? pic.twitter.com/oiGHmwhcFA