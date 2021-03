Hamsik, nel contratto dell'ex capitano del Napoli c'è una particolare clausola

Tantissimi tifosi del Napoli sognano un ritorno di Marek Hamsik all'ombra del Vesuvio nella prossima stagione. L'ex capitano azzurro, dopo la rescissione con i cinesi del Dalian, si è accordato con gli svedesi del Goteborg fino al 30 agosto prossimo.

Nel contratto del centrocampista slovacco, però, c'è una particolare clausola. A rivelarlo è stato l'agente di 'Marekiaro', Juray Venglos, ai microfoni di Sport.sk: " Il contratto sarà valido fino al 30 agosto, ma siamo riusciti a racchiudervi una clausola importante. In caso di interesse di un altro club, dove Marek vorrebbe andare, il Göteborg gli permetterà di andarsene prima della scadenza del contratto".

Se una squadra, dunque, volesse ingaggiare Hamsik già a luglio, magari dopo gli Europei, e portarlo in ritiro, il centrocampista in virtù di questa clausola si libererebbe dall'accordo con il club scandinavo prima della scadenza fissata per fine agosto.