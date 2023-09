Hamsik, nuovo incarico ufficiale dopo l'addio da calciatore: "Può darsi faccia l'ultima partita al Maradona"

Dopo l'addio al calcio giocatore in estate, Marek Hamsik ha iniziato da qualche settimana una nuova avventura. L'ex capitano del Napoli, infatti, è diventato collaboratore del ct della Slovacchia Calzona (ex collaboratore di Sarri prima e di Spalletti poi in azzurro).

'Marekiaro' studia da tecnico per il futuro e nel corso di un'intervista rilasciata al Corriere dello Sport svela il suo modello di ispirazione: "Dico Sarri, nonostante fosse molto impegnativo, per così dire. Ci diceva tante cose, a volte mi chiedevo anche: ma perchè? A cosa ci servono? Ci riempiva la testa. Aveva ragione lui, probabilmente".

La partita d'addio, nel frattempo, non l'ha ancora giocata e potrebbe farlo a Napoli: "Mai dire mai. Ci avevano pensato al Trabzonspor, ma in estate sarebbe stata un'impresa. Può darsi la faccia al 'Maradona', ne ho parlato con De Laurentiis. Capiremo rapidamente se ci sono le condizioni, perchè i calendari così intesati non facilitano l'organizzazione".