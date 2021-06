CALCIOMERCATO - Nuova squadra per Marek Hamsik: arriva l'annuncio ufficiale

L'ex capitano del Napoli approda in Turchia: firmato un contratto di due anni con il Trabzonspor

Nuovo club per Marek Hamsik. L'ex capitano del Napoli, come anticipato in Italia da NapoliToday nei giorni scorsi, riparte dalla Turchia. Il Trabzonspor, attraverso i propri canali ufficiali, ha infatti annunciato l'ingaggio del centrocampista slovacco.

L'ex azzurro ha firmato un contratti di due anni con il club di Trebisonda. Secondo quanto si apprende dal sito ufficiale della società che milita nella SuperLig, Hamsik percepirà 1,5 milioni netti a stagione, più una quota alla firma di 700mila euro per ogni stagione.

Il Trabzonspor ha accolto 'Marekiaro' in grande stile, con un suggestivo video pubblicato sui social.