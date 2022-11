Hamsik: "Napoli mi manca. Gli azzurri possono arrivare in semifinale di Champions"

Marek Hamsik torna a parlare del 'suo' Napoli. L'ex capitano azzurro, in un'intervista rilasciata a NapoliMagazine, ha detto la sua sul momento della squadra di Spalletti: "Il campionato è ancora lungo ma il vantaggio accumulato dal Napoli è già importante dopo 15 giornate. Ad aver inciso maggiormente in questo inizio di stagione degli azzurri è stata, a mio avviso, la continuità di gioco e di prestazioni, che sono state sempre di qualità e quantità. Non può essere un caso che in 15 giornate di campionato il Napoli non ha ancora perso una partita. Sosta per i Mondiali? Non so dire se può essere positiva o negativa. Di sicuro il Napoli stava 'viaggiando' a ritmi altissimi, ottenendo tante vittorie una dopo l'altra, ma è anche vero che ora possono allenarsi e mettere altro lavoro nelle gambe in modo tale da essere pronti per la ripresa. Con i nuovi acquisti il Napoli ora puo' aprire un nuovo ciclo duraturo. Sono arrivati tanti giocatori con l'età giusta per fare bene a lungo".

La Champions

"Di sicuro il Napoli ha avuto finalmente un buon sorteggio, anche se non dobbiamo dimenticare che l'Eintracht Francoforte ha vinto l'Europa League l’anno scorso. Io comunque, con tutta la scaramanzia del caso che contraddistingue noi napoletani, vedo un Napoli che può ambire ad arrivare in semifinale. La società ha fatto un grandissimo lavoro. Complimenti veramente".

Osimhen

"Mi piace un sacco! E' veloce, fisico, lotta e spacca le difese avversarie. Sta segnando tanto".

Lobotka

"Lobo ha avuto bisogno di giocare, nel momento in cui ha iniziato a farlo, con la squadra capace di mantenere il possesso palla è diventato devastante".

La mancanza di Napoli

"Napoli mi manca, certo. Ma ci tornerò spesso quanto smetterò con il calcio. In estate sicuramente voglio ritrovare i miei amici napoletani e spero che possa essere un'estate indimentimenticabile per tutta Napoli".