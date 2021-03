Bellissima sorpresa per tutti i tifosi del Napoli e per gli spettatori della terza puntata di "Peppy Night Fest", lo show di Peppe Iodice in onda tutti i venerdì in prima serata su Canale 21.

Il comico napoletano si è infatti collegato con due grandi ex azzurri, il capitano Marek Hamsik e il regista della Nazionale Jorginho. Entrambi non hanno nascosto tutta la loro nostalgia nei confronti della città partenopea.

Ecco il video pubblicato da Peppe Iodice sulla sua pagina Facebook ufficiale.