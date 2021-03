CALCIOMERCATO - Hamsik ad un passo dall'accordo con un club scandinavo

Marek Hamsik sarebbe ad un passo dall'accordo con il Goteborg. A rivelare la clamorosa indiscrezione è il giornale svedese SportExpressen.

Dopo aver raggiunto l'accordo per la rescissione contrattuale con il Dalian, l'ex capitano del Napoli sembrava ormai avviato al ritorno in patria con lo Slovan Bratislava. A causa della chiusura della finestra di mercato in Slovacchia, però, il trasferimento non sarebbe andato a buon fine.

Il centrocampista - riferisce SportExpressen - avrebbe così raggiunto un'intesa di massima con l'Ifk Goteborg e potrebbe già sbarcare in Scandinavia nei prossimi giorni per le visite mediche.