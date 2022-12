Hamsik: "Se torno a Napoli e vinco lo scudetto? Taglio subito la cresta!" | VIDEO

L'ex capitano del Napoli Marek Hamsik ha rilasciato un'intervista a Dazn. In uno spezzone video pubblicato sui profili social ufficiali della piattaforma sportiva di streaming, il centrocampista slovacco scheza con l'intervistatore: "Torni a Napoli, firmi un contratto annuale e vinci lo Scudetto, la tagli la cresta?". "Leviamola subito", la risposta di 'Marekiaro'.

?? Non puoi far sognare una tifoseria in 8 secondi

Hamsik:



Domani, su #DAZN ? pic.twitter.com/7TpgqLsbyz