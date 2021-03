L'ex capitano non dimentica mai il suo amore per i colori azzurri

Marek Hamsik non dimentica mai il suo amore per i colori azzurri. L'ex capitano si è recato in visita in Svezia presso un Club Napoli in Olivia Avenyn a Goteborg, dove attualmente gioca.

Il centrocampista slovacco ha pubblicato una storia su Instagram, con l'immagine del club di tifosi partenopei e la scritta: "Sempre nel cuore".