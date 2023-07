Hamsik, l'ex tecnico svela un retroscena sul suo futuro: "Vuole fare l'allenatore..."

Marek Hamsik ha annunciato a inizio giugno il suo addio al calcio giocato dopo la felice esperienza al Trabzonspor in Turchia, con la vittoria del campionato nella stagione 2021-2022.

A parlare della scelta dell'ex capitano del Napoli di appendere gli scarpini al chiodo è stato il tecnico del Trabzonspor, Nenad Bjelica, nel corso di una lunga intervista rilasciata a Vecernji List: "È un grande nome per tutto ciò che ha ottenuto. Nel Napoli è stato per anni il leader della squadra. È molto semplice e modesto. Ci ha aiutato molto con il suo comportamento e l'atteggiamento corretto. Volevamo che giocasse ancora un anno, ma ha deciso di chiudere la carriera".

Tutti si chiedono ora quale sarà il futuro di "Marekiaro" nel calcio e Bjelica ha dato un indizio: "Vuole dedicarsi alla famiglia e al lavoro. Ha un'accademia per allenatori in Slovacchia, un'azienda vinicola in Italia, vuole fare l'allenatore...".