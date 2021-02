Hamsik, l'agente: "Fatto partire con troppa facilità. Tornerebbe a giocare in Europa solo per il Napoli"

Martin Petras, uno degli agenti di Marek Hamsik, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli dell'ex capitano azzurro: "Penso che nessuno ha raccolto l’eredità di Marek. Lo hanno fatto partire con troppa facilità secondo me. Al Napoli manca uno come lui in questo momento".

Sul futuro di Marekiaro, Petras ha aggiunto: "Non so se Marek vorrà ricoprire un ruolo da dirigente. Pensa ancora al calcio e alla Nazionale slovacca. Quando Marek torna in Italia torna sempre a Napoli. Se dovesse tornare a giocare in Europa o in Italia, sarebbe solo con la maglia del Napoli”.