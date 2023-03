Champions League, Guardiola: "Il Napoli forse è la squadra più forte d’Europa quest’anno in termini di gioco"

"Il Napoli forse è la squadra più forte d’Europa quest’anno in termini di gioco, molto vicino all’Arsenal. Poi sono tornate Inter e Milan. Mi fa molto piacere. Ho vissuto due anni in Italia e ho ancora tanti amici". Così Pep Guardiola ha parlato ai microfoni di Sky Sport del momento delle squadre italiane in Champions League.

"Qui da noi abbiamo De Zerbi che sta cambiando tante cose nel calcio inglese, facendo un calcio meraviglioso. Si diceva che qui in Inghilterra non si potesse fare, ma lo sto facendo. Tutte le cose belle che succedono all’Italia mi rendono felice, ma penso che verrò solo in vacanza”, ha aggiunto il tecnico del Manchester City.