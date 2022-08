Champions League 2022-23, il sorteggio: il Napoli affronterà Ajax, Liverpool e Rangers

È stato il giorno del sorteggio dei gruppi Champions, competizione alla quale il Napoli partecipa dopo due edizioni di digiuno. La cerimonia, che si è tenuta ad Istanbul dove verrà giocata la finale, è iniziata alle 18 ore italiane ed ha visto premiato anche l'italiano Arrigo Sacchi come allenatore tra i più influenti della storia del calcio.

Affascinante il gruppo del Napoli con l'Ajax di Amsterdam, il Liverpool e il Rangers di Glasgow.

La cronaca

Dalla prima tornata di sorteggi, che ha piazzato i club di prima fascia nei vari gironi, è emerso - per la regola che vuole club della stessa nazione non potersi incontrare nella fase a gironi - che gli azzurri non sarebbero potuti essere nel gruppo E, toccato al Milan. Dalla seconda tornata invece gli azzurri sono stati esclusi dal gruppo H (con Psg testa di serie) in quanto è toccato alla Juventus, e che hanno evitato il Chelsea finito nel gruppo E col Milan.

Giunti al sorteggio delle squadre di terza fascia, il Napoli è stato il primo club sorteggiato. Agli azzurri è capitato il gruppo A con Ajax e Liverpool. Quarta fascia: evitato rapidamente il Marsiglia - considerata la più forte del lotto - al Napoli è capitato il Rangers di Glasgow.

Non erano necessariamente semplici le prospettive degli azzurri, partendo in terza fascia. Il Napoli non ha fatto benissimo negli ultimi anni in Europa e questo ha avuto ripercussioni nella classifica Uefa per club, facendolo arrivare al 25mo posto.

Le altre italiane

Il Milan è capitato nel gruppo E con Chelsea, Salzburg e Dinamo Zagabria; l'Inter nel gruppo C con Bayern Monaco, Barcellona e Viktoria Plzen; la Juventus nel gruppo H con Paris Saint Germain, Benfica e Maccabi Haifa.