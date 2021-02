Granada-Napoli, Gattuso convoca 6 calciatori della Primavera

Azzurri in piena emergenza per la sfida di Europa League contro gli spagnoli

Ci sono anche sei giovani della Primavera tra i 20 calciatori convocati dal tecnico del Napoli Gennaro Gattuso per la trasferta europea in terra spagnola, dove gli azzurri affronteranno il Granada per la gara di andata dei sedicesimi di finale di Europa League.

L'allenatore calabrese ha scelto il portiere Idasiak, i difensori Costanzo e Zedadka, il centrocampista Labriola e gli attaccanti Cioffi e D'Agostino per rimpolpare l'organico ridotto all'osso a causa di infortuni e Covid.

L'elenco completo dei convocati

PORTIERI: Meret, Contini, Idasiak (maglia 46)

DIFENSORI: Di Lorenzo, Maksimovic, Rrahmani, Mario Rui, Costanzo (maglia 38), Zedadka (maglia 3)

CENTROCAMPISTI: Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko, Labriola (maglia 61)

ATTACCANTI: Osimhen, Politano, Insigne, Cioffi (maglia 58), D'Agostino (maglia 56).

LE IMMAGINI DELL'ALLENAMENTO PRE-PARTENZA | VIDEO