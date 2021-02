Granada-Napoli, Gattuso: "Siamo in emergenza, ma non siamo qui in vacanza"

"Siamo in emergenza, non siamo venuti qua in vacanza, ma per fare una grande prestazione. Ci vuole un grande Napoli e una grande mentalità. Affrontiamo una squadra ben organizzata, con caratteristiche ben precise, e bisogna schierare una squadra competitiva, nonostante siamo in pochi. Siamo consapevoli che ci sarà da battagliare, sappiamo che possono metterci in difficoltà". Così Gennaro Gattuso ha presentato Granada-Napoli in conferenza stampa alla vigilia del match.

Tantissimi gli assenti, tra cui Lozano, uno degli uomini più in forma degli azzurri: "Lozano è un giocatore importante per noi, come tutti gli altri assenti. Ci mancano tanti giocatori, non solo Hirving, ma abbiamo Politano che quest'anno sta facendo una grandissima stagione. E' inutile stare qui a recriminare su chi ci manca, dobbiamo recuperare giocatori e guardare avanti. E' difficile giocare ogni tre giorni, ma è una problematica che non abbiamo solo noi. Non ci dobbiamo piangere addosso, però, dobbiamo affrontare gli impegni e farlo con serenità. E' un momento così, bisogna stringere i denti. C'è da far fatica, non possiamo fare calcoli. Dobbiamo solo mettere la squadra migliore. La vicinanza del presidente prima delle partite con Atalanta e Juve? A me fa piacere e penso faccia piacere anche alla squadra".

In conferenza stampa ha parlato anche Matteo Politano, che ha risposto ad una domanda sui tanti impegni stagionali: "E' difficile recuperare in fretta, avendo poco tempo tra una partita e l'altra. Noi comunque cerchiamo sempre di farci trovare pronti. Da quando sono qui a Napoli sono maturato. Sto facendo il mio miglior campionato. Per me è importante fare bene perchè non sono più un ragazzino. L'abbraccio al mister dopo la vittoria con la Juve? Si sono dette tante cavolate, si è parlato tanto nelle ultime settimane. La squadra è stata sempre con lui".

Sulla partita contro il Granada ha aggiunto: "Le squadre spagnole ti affrontano sempre avviso aperto e ti lasciano più spazi per giocare".