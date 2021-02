Il Napoli sprofonda a Granada: gli spagnoli vincono 2-0

Ennesima sconfitta stagionale per gli uomini di Gattuso, mai in partita nel match di Europa League

Quello con la Juve era stato solo un fuoco di paglia. Il Napoli torna quello visto da due mesi a questa parte, salvo rarissime occasione, e cade a Granada per 2-0 nel match di andata dei sedicesimi di finale di Europa League.

Gli azzurri compromettono subito l'incontro dopo soli 20 minuti, subendo un uno-due come già visto contro il Genoa in campionato e l'Atalanta in Coppa Italia. Nella ripresa, anche grazie all'ingresso di Zielinski, i partenopei provano sporadicamente a rendersi pericolosi, ma è Meret, non impeccabile in occasione delle reti del Granada, ad evitare il 3-0 allo scadere. Tra una settimana il match di ritorno, tutto in salita, al Diego Armando Maradona.

LE SCELTE - Centrocampo inedito quello schierato da Gattuso. Il tecnico del Napoli lascia inizialmente in panchina Bakayoko e Zielinski e lancia dal primo minuto Lobotka e il rientrante Fabian. Scelte obbligate in difesa e in attacco. Questa la formazione azzurra scesa in campo dall'inizio: Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Mario Rui, Fabian, Lobotka, Elmas, Politano, Osimhen, Insigne.

INFORTUNIO PER POLITANO: LE SUE CONDIZIONI

ZIELINSKI CI CREDE ANCORA - "Dobbiamo fare meglio. Manca un po' di cattiveria. Una squadra come la nostra ha qualità e deve dimostrarlo. Sono sicuro che a Napoli faremo bene e passeremo il turno". Così Piotr Zielinski ai microfoni di Tv8 al termine del match.

IL COMMENTO DI GATTUSO: "RISULTATO MOLTO BUGIARDO"

Il tabellino

Granada: Rui Silva, Foulquier, Duarte, Vallejo, Neva (78' Diaz), Herrera, Gonalons (78' Brice Eteki), Machis (70' Puertas), Montoro, Kenedy (70 Soro), Molina. All. Martínez Penas

Napoli: Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Mario Rui, Fabian Ruiz, Lobotka (64' Bakayoko), Elmas, Politano (46' Zielinski), Insigne, Osimhen. A disp. Contini, Idasiak, D'Agostino, Zedadka, Labriola, Cioffi, Costanzo. All. Gattuso

Arbitro: Karasev (Russia)

Marcatori: 19' Herrera, 21' Kenedy

Note: ammoniti Elmas, Di Lorenzo, Foulquier, Rui Silva, Eteki, Insigne, Zielinski, Diaz.