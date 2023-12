Gran Galà del Calcio 2023, pioggia di premi per il Napoli

Pioggia di premi per il Napoli al Gran Galà del Calcio Aic 2023. Il club azzurro, vincitore dello scudetto, si è aggiudicato il premio di società dell'anno ritirato da Aurelio De Laurentiis. Victor Osimhen, invece, è stato premiato come calciatore dell'anno.

Luciano Spalletti è stato riconosciuto come miglior allenatore della stagione, mentre Khvicha Kvaratskhelia si è aggiudicato il trofeo per il "Gol dell'anno", quello segnato al Maradona in Napoli-Atalanta.

L'attaccante georgiano, inoltre, insieme ai compagni Di Lorenzo, Kim, Lobotka e Osimhen è stato inserito nella top 11 dell'anno.

Spalletti: "Quella dell'anno scorso è stata una squadra di uomini veri"

Luciano Spalletti, nel ritirare il premio sul palco, ha parlato della straordinaria vittoria dello scudetto con il Napoli: "È stato tutto bellissimo. Come ha già detto De Laurentiis, è venuta fuori una squadra incredibilmente collaborativa in cui tutti si stimolavano a vicenda. Era bellissimo vederli nello spogliatoio, io ho dovuto fare poca fatica, sono stati bravi i ragazzi a capire perché eravamo lì e per chi dovevamo giocare. Oltre a grandi calciatori, quella dell'anno scorso è stata una squadra di uomini veri di cui si sentirà parlare ancora a lungo. Poi c'è il presidente che è bravo a motivare gli altri: quando sono arrivato, la prima cosa che mi ha detto è stata 'io secondo sono già arrivato'. Quando si va ad allenare una squadra che spesso ultimamente era stata in Champions o nelle coppe, si deve tentare di vincere, non ci sono alternative".