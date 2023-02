Gollini: "Potevo arrivare al Napoli già in estate. Tutti mi parlano dell'eventuale festa scudetto"

“Ho accettato con entusiasmo. In pochi sanno che c’è stato un avvicinamento in estate, ma il Napoli stava facendo le sue valutazioni. La Fiorentina era pronta per il passaggio, mentre il Napoli aveva anche la situazione di Navas in ballo. Questa è una piazza che mi piace da sempre, per l’amore che ha per il calcio e per i propri giocatori”. Così il neo acquisto azzurro Pierluigi Gollini ha parlato del suo approdo all'ombra del Vesuvio nel corso di un'intervista rilasciata a Radio Kiss Kiss Napoli.

Il portiere ha parlato anche del momento della squadra: "Credo che la chiave del discorso sia pensare partita per partita. Alla fine, se riusciamo a fare qullo che abbiamo dimostrato, sicuramente il futuro davanti è bello. Basta pensare adesso che il Milan sta avendo un momento difficile. Spero non capiti a noi, ma questo fa capire che le cose non sono scontate. Mi parlano tutti dell’eventuale festa scudetto. Mi dicono sempre: 'Immagina cosa succederebbe qui in caso di scudetto'".