Khvicha Kvaratskhelia ancora protagonista con la Georgia. Dopo la doppietta rifilata alla Scozia giovedì scorso, l'attaccante del Napoli è andato nuovamente in rete nel match valevole per le qualificazioni a Euro 2024 giocato dalla sua nazionale in casa della Spagna.

L'azzurro ha siglato il gol del momentaneo 1-1 per i georgiani.