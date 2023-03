Napoli, il gol di Kvaratskhelia riporta alla mente quello di Di Canio contro il Milan nel '94

Il gol segnato da Khvicha Kvaratskhelia contro l'Atalanta, che ha permesso agli azzurri di sbloccare il match contro i bergamaschi, è una di quelle perle che vanno viste e riviste per apprezzarne tutta la bellezza. L'azione personale dell'attaccante georgiano, solo contro tutta la difesa nerazzurra, è già entrata nell'immaginario collettivo dei tifosi partenopei.

Spalletti in conferenza stampa ha parlato di "gol alla Maradona" per esaltare la prodezza del suo gioiello, mentre c'è chi come Lele Adani ha scomodato George Best.

La rete siglata da Kvara, però, riavvolgendo il nastro della memoria azzurra, ricorda un po' un'altra segnatura entrata nella storia del club partenopeo, quella di Paolo Di Canio in un celebre Napoli-Milan del 1994 terminato 1-0. L'esecuzione finale e lo sviluppo dell'azione sono sicuramente diversi, mentre la porta è la stessa, così come l'espressione di genialità e di classe cristallina.