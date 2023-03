Trasferta vietata ai tifosi dell'Eintracht, l'allenatore ironizza: "Speriamo almeno noi potremo entrare allo stadio"

L'allenatore dell'Eintracht Francoforte, Oliver Glasner, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai media tedeschi a proposito della partita che i suoi uomini giocheranno mercoledì sera al Maradona contro il Napoli di Spalletti capolista in Serie A, ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

In particolare, in merito al divieto di trasferta per i tifosi tedeschi - deciso dal prefetto, annullato dal Tar, ristabilito definitivamente dal prefetto - l'allenatore austriaco ha ironizzato: "Il divieto? Forse ci sarà un altro ordine lunedì o martedì che riguarderà anche noi. Speriamo a questo punto che ci facciano entrare allo stadio almeno a noi".

In realtà la dirigenza del suo club ha duramente contestato la decisione.