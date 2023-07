Calciomercato Napoli | Nuova squadra per il 'baby bomber' Ambrosino: arriva l'annuncio ufficiale

Nuova squadra per Giuseppe Ambrosino, il giovane e promettente attaccante del Napoli che compirà 20 anni nel prossimo mese di settembre. Il centravanti originario di Procida, grande protagonista agli ultimi Mondiali Under 20 con l'Italia, è un nuovo calciatore del Catanzaro, squadra neo promossa in Serie B.

Per Ambrosino, che approda in Calabria con la formula del prestito, si tratta della seconda stagione consecutiva in serie cadetta, dopo la doppia esperienza nello scorso campionato con Como prima e Cittadella poi.