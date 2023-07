Giuntoli si presenta alla Juve e ringrazia il Napoli: "Mi ha dato una grandissima possibilità"

Tempo di presentazioni ufficiali per Cristiano Giuntoli nelle nuove vesti di football director della Juventus. Il dirigente toscano, in apertura di conferenza stampa, ha voluto però ringraziare prima di tutto il Napoli e l'ambiente partenopeo per gli otto anni vissuti in azzurro.

"In primis volevo fare un ringraziamento speciale ad Aurelio De Laurentiis e Andrea Chiavelli che otto anni fa mi hanno dato una grandissima possibilità, a tutto il club, alla città, ai tifosi, ai dirigenti e ai calciatori. Li volevo ringraziare prima di tutto", le parole di Giuntoli in apertura di conferenza.